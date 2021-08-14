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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Спарта
Богемианс 1905 - Спарта: обзор матча 14 августа 2021
Богемианс 1905
14.08.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
45+2'
M. Dostal
55'
Д. Павелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Спарта
Замена
D. Krch
️️️️
В. Левин
84'
Замена
D. Bartek
️️️️
П. Хронек
84'
Желтая карточка
T. Necid
82'
76'
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
76'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
Д. Павелка
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
68'
66'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
А. Карабец
Замена
К. Вацек
️️️️
Р. Квет
59'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
I. Keita
59'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Павелка
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
ГОЛ! 1:0!
M. Dostal
Пас отдал
П. Хронек
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
2-5-1-3
18
16
19
Коваржик
16
Квет
30
Пушкач
88
Левин
16
15
Хронек
18
22
89
3-2-3-2
1
Ницэ
2
Штетина
28
Виснер
21
Полидар
61
Сачек
17
Ганцко
9
Карабец
8
Павелка
10
Пешек
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
88
Левин
0
0
88
Левин
15
Хронек
0
0
15
Хронек
16
Квет
7
Вацек
7
Вацек
16
Квет
18
19
Храмоста
19
Храмоста
18
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
8
Павелка
10
Соучек
10
Соучек
8
Павелка
10
Моберг-Карлссон
17
Минчев
17
Минчев
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
10
Пулькраб
10
Пулькраб
9
Карабец
Остались в запасе
Богемианс 1905
Спарта
1
Roman Vales
ВР
22
Якуб Фулнек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
30
Доминик Холек
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
22
Якуб Фулнек
ЦП
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Богемианс 1905 - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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