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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Пардубице
Баник - Пардубице: обзор матча 15 августа 2021
Баник
15.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Пардубице
54'
D. Tetour
73'
A.
85'
И. Клима
72'
Д. Костка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Пардубице
Замена
Л. Будински
️️️️
Н. Кузманович
89'
ГОЛ! 3:1!
И. Клима
Пас отдал
Д. Гранечны
85'
76'
Замена
М. Беран
️️️️
Д. Костка
Замена
И. Клима
️️️️
Л. Алмаши
75'
Замена
Д. Гранечны
️️️️
Й. Сор
75'
ГОЛ! 2:1!
A.
Пас отдал
Н. Кузманович
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Костка
68'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
Замена
A.
️️️️
Р. Поточны
61'
ГОЛ! 1:0!
D. Tetour
Пас отдал
Л. Алмаши
54'
43'
Желтая карточка
Т. Челюстка
Желтая карточка
Ф. Калоц
39'
29'
Желтая карточка
М. Хытил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
24
Томаш Солил
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
20
Каду
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Баник
18
Денис Гранечны
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Radovan Murin
ЦФ
Пардубице
7
Михал Беран
АП
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4-2-5
25
2
Ндефе
23
Свозил
27
Лишка
26
Калоц
11
Кузманович
0
11
Сор
99
Алмаши
91
Поточны
8
2-5
35
Маркович
24
Солил
13
Хытил
25
20
Каду
37
Челюстка
5
Чихак
14
11
Сор
18
Гранечны
18
Гранечны
11
Сор
91
Поточны
7
7
91
Поточны
11
Кузманович
32
Будински
32
Будински
11
Кузманович
99
Алмаши
23
Клима
23
Клима
99
Алмаши
31
Костка
7
Беран
7
Беран
31
Костка
9
9
9
9
Остались в запасе
Баник
Пардубице
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Баник - Пардубице
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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1
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