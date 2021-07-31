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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Градец-Кралове
Карвина - Градец-Кралове: обзор матча 31 июля 2021
Карвина
31.07.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Градец-Кралове
24'
В. Синявский
5'
P. Dvorak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Градец-Кралове
Замена
D. Stropek
️️️️
К. Косе
73'
Замена
K. Zych
️️️️
M. Papadopulos
73'
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Синявский
63'
Замена
️️️️
А. Несицки
46'
30'
Желтая карточка
Я. Клима
ГОЛ! 1:1!
В. Синявский
24'
5'
ГОЛ! 0:1!
P. Dvorak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
9
Алеш Несицки
ЦП
21
Jean
ЦП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Градец-Кралове
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
4-4-3
31
39
Крапка
3
3
Сантос
99
Синявский
9
Несицки
21
5
Косе
46
9
Чмелик
27
1-2-1
1
39
Клима
23
Рада
16
Кодеш
0
5
Косе
23
23
5
Косе
27
28
28
27
99
Синявский
31
Юрасек
31
Юрасек
99
Синявский
Остались в запасе
Карвина
Градец-Кралове
44
S. Drame
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
44
S. Drame
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Остались в запасе
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Карвина - Градец-Кралове
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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