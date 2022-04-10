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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Оуд-Хеверли
Гент - Оуд-Хеверли: обзор матча 10 апреля 2022
Гент
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
5 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
42'
Ж. де Сар
48'
Т. Тиссудали
86'
Э. Юлсагер
89'
Т. Тиссудали
90+1'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 5:0!
Т. Тиссудали
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Т. Тиссудали
89'
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Торунарига
87'
ГОЛ! 3:0!
Э. Юлсагер
86'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Ж. де Сар
85'
Замена
Нуриу
️️️️
А. Кастро-Монтес
85'
84'
Желтая карточка
С. Каба
78'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
К. Де Норре
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Р. Безус
76'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
76'
61'
Замена
С. Каба
️️️️
С. Схрайверс
60'
Замена
А. Де Сар
️️️️
Н. Кухаревич
52'
Желтая карточка
К. Де Норре
ГОЛ! 2:0!
Т. Тиссудали
48'
45'
+1
Желтая карточка
М. Мертенс
ГОЛ! 1:0!
Ж. де Сар
Пас отдал
С. Кумс
42'
17'
Желтая карточка
Л. Патрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Оуд-Хеверли
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
4-4-1-1
33
Руф
21
Ханше-Ольсен
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
4
де Сар
90
Безус
24
Кумс
9
Тиссудали
29
Депуатр
2-2-5
22
Ромо
39
Озкаджар
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
16
Кейта
33
Мертенс
27
Патрис
8
Схрайверс
30
Мерсье
9
Кухаревич
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
4
де Сар
42
Овусу
42
Овусу
4
де Сар
33
Торунарига
31
Годо
31
Годо
33
Торунарига
90
Безус
17
Юлсагер
17
Юлсагер
90
Безус
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
24
Де Норре
27
Шенгелия
27
Шенгелия
24
Де Норре
9
Кухаревич
24
Де Сар
24
Де Сар
9
Кухаревич
8
Схрайверс
9
Каба
9
Каба
8
Схрайверс
Остались в запасе
Гент
Оуд-Хеверли
26
Синан Болат
ВР
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Гент - Оуд-Хеверли
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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