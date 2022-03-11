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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
Оуд-Хеверли - Юнион СЖ: обзор матча 11 марта 2022
Оуд-Хеверли
11.03.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Юнион СЖ
11'
С. Схрайверс (П)
27'
Д. Ундав
48'
Д. Ундав
58'
Т. Теума
62'
Д. Ундав (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
89'
Замена
И. Зиани
️️️️
Л. Лапуссен
86'
Замена
Д. Марк
️️️️
Д. Ундав
86'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
77'
Замена
А. Мильян
️️️️
Т. Теума
Замена
P. Ngawa
️️️️
С. Шакла
71'
63'
Замена
К. Митома
️️️️
К. Козловски
62'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Ундав
Желтая карточка
С. Шакла
60'
58'
ГОЛ! 1:3!
Т. Теума
Пас отдал
К. Мачида
Замена
А. Де Сар
️️️️
К. Малинов
55'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ундав
Пас отдал
Т. Теума
Желтая карточка
S. Dewaest
44'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
К. Де Норре
38'
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Л. Амани
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Схрайверс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
4-3-3
31
Рунарссон
4
Шакла
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
11
Аль-Тамари
16
Кейта
33
Малинов
8
Схрайверс
30
Мерсье
9
Каба
3-5-2
1
Морис
16
Берджесс
28
Мачида
27
Кандусс
10
Козловски
10
Амани
10
Теума
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
26
Ундав
94
Нильсен
24
Де Норре
27
Шенгелия
27
Шенгелия
24
Де Норре
4
Шакла
5
5
4
Шакла
33
Малинов
24
Де Сар
24
Де Сар
33
Малинов
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
56
Зиани
56
Зиани
94
Лапуссен
10
Козловски
22
Митома
22
Митома
10
Козловски
26
Ундав
25
Марк
25
Марк
26
Ундав
10
Теума
9
Мильян
9
Мильян
10
Теума
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Юнион СЖ
22
Рафаэль Ромо
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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