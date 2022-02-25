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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Шарлеруа
Беерсхот - Шарлеруа: обзор матча 25 февраля 2022
Беерсхот
25.02.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Шарлеруа
24'
И. Себауи
49'
Й. Дом
19'
В. Байо
72'
С. Радич (АГ)
78'
А. Зорган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Шарлеруа
90'
+1
Замена
К. Нкуба
️️️️
Ю. Баджи
Желтая карточка
И. Кулибали
90'
85'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
Замена
M. Suzuki
️️️️
T. Pietermaat
81'
78'
ГОЛ! 2:3!
А. Зорган
Замена
И. Кулибали
️️️️
М. Реда Халаймия
75'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Р. Вака
75'
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Радич
ГОЛ! 2:1!
Й. Дом
Пас отдал
Л. Шенклэнд
49'
ГОЛ! 1:1!
И. Себауи
24'
23'
Замена
Б. Камара
️️️️
Э. Коффи
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Байо
Пас отдал
Д. Хейманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Илияс Себауи
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
6
Dante Rigo
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
7
Musashi Suzuki
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
1-2-5
20
Халаймия
10
Себауи
11
Вака
3
31
18
7
Шенклэнд
55
Радич
3-3-1-3
12
Коффи
5
Кнежевич
29
Бессил
18
Кайембе
8
Зорган
38
Чачуа
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
26
20
Баджи
15
Байо
11
Вака
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
11
Вака
29
7
7
29
20
Халаймия
48
Кулибали
48
Кулибали
20
Халаймия
12
Коффи
21
Камара
21
Камара
12
Коффи
20
Баджи
27
Нкуба
27
Нкуба
20
Баджи
Остались в запасе
Беерсхот
Шарлеруа
28
Тибо де Смет
ЛЗ
6
Dante Rigo
ЦП
3
Маурисио Лемос
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
6
Dante Rigo
ЦП
3
Маурисио Лемос
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
Остались в запасе
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Беерсхот - Шарлеруа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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