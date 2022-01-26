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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Серкль Брюгге
Андерлехт - Серкль Брюгге: обзор матча 26 января 2022
Андерлехт
26.01.2022, среда, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
68'
Р. Матондо
87'
F. Kanoute
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Серкль Брюгге
87'
ГОЛ! 0:2!
F. Kanoute
86'
Желтая карточка
Р. Матондо
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Я. Версхарен
81'
72'
Замена
F. Kanoute
️️️️
Ш. Ванхутте
68'
ГОЛ! 0:1!
Р. Матондо
Пас отдал
Х. ван дер Брюгген
Желтая карточка
Л. Магальян
67'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Ф. Амузу
66'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Д. Зиркзее
65'
62'
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Декостер
Замена
З. Дебаст
️️️️
Х. Делкруа
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
32'
Замена
К. Данке
️️️️
Т. Сомерс
Замена
Х. Делкруа
️️️️
Б. Раман
29'
Красная карточка
У. Худт
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
16
Магальян
29
Худт
54
Сарделла
11
Рафаэлов
9
Амузу
16
Версхарен
24
Каллен
11
Зиркзее
14
Раман
2-3-1-5
5
Попович
13
Мянго
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
39
Матондо
2
Даланд
1
Дидийон
24
Сомерс
34
Ванхутте
8
Декостер
14
Раман
3
Делкруа
3
Делкруа
14
Раман
9
Амузу
18
Ашимеру
18
Ашимеру
9
Амузу
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Версхарен
Делкруа
6
Дебаст
6
Дебаст
Делкруа
11
Зиркзее
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Зиркзее
8
Декостер
2
Витиньо
2
Витиньо
8
Декостер
34
Ванхутте
6
6
34
Ванхутте
24
Сомерс
9
Данке
9
Данке
24
Сомерс
Остались в запасе
Андерлехт
Серкль Брюгге
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Тео Леони
ЦФ
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Андерлехт - Серкль Брюгге
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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