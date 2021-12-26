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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Гент
Юнион СЖ - Гент: обзор матча 26 декабря 2021
Юнион СЖ
26.12.2021, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Гент
Замена
И. Зиани
️️️️
Д. Ванзейр
89'
86'
Желтая карточка
Р. Безус
Замена
Д. Марк
️️️️
К. Митома
82'
75'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Э. Юлсагер
55'
Замена
Р. Безус
️️️️
Л. Депуатр
23'
Желтая карточка
Ж. де Сар
21'
Желтая карточка
Э. Юлсагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Тедди Теума
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
3-3-1-3
1
Морис
5
Багер
27
Кандусс
16
Берджесс
10
Теума
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
22
Митома
13
Ванзейр
26
Ундав
94
Нильсен
4-4-1-1
26
Болат
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
25
Нуриу
4
де Сар
24
Кумс
18
Самуас
17
Юлсагер
9
Тиссудали
29
Депуатр
13
Ванзейр
56
Зиани
56
Зиани
13
Ванзейр
22
Митома
25
Марк
25
Марк
22
Митома
17
Юлсагер
42
Овусу
42
Овусу
17
Юлсагер
29
Депуатр
90
Безус
90
Безус
29
Депуатр
Остались в запасе
Юнион СЖ
Гент
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Юнион СЖ - Гент
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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