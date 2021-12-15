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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Брюгге
Оуд-Хеверли - Брюгге: обзор матча 15 декабря 2021
Оуд-Хеверли
15.12.2021, среда, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Брюгге
85'
М. Мертенс
26'
Н. Ланг
67'
Ш. Де Кетеларе
72'
Х. Ванакен
76'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Брюгге
ГОЛ! 1:4!
М. Мертенс
85'
83'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
К. Мата
83'
Замена
Б. Дост
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Замена
А. Де Сар
️️️️
К. Малинов
83'
78'
Замена
К. Соуа
️️️️
Н. Ланг
78'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Х. Ванакен
76'
ГОЛ! 0:4!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Х. Ванакен
Замена
K. Rezaei
️️️️
С. Каба
73'
72'
ГОЛ! 0:3!
Х. Ванакен
Пас отдал
Н. Ланг
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Аль-Тамари
72'
67'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Х. Ванакен
Замена
Р. Ромо
️️️️
Р. Рунарссон
45'
35'
Замена
Б. Мехеле
️️️️
С. Н'Соки
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ланг
Пас отдал
Х. Ванакен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
4-2-4
31
Рунарссон
4
Шакла
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
33
Малинов
33
Мертенс
8
Схрайверс
30
Мерсье
9
Каба
3-1-5-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
23
Соболь
3
Баланта
25
Вормер
23
Ритс
20
Ванакен
70
Ланг
22
Мата
17
Де Кетеларе
31
Рунарссон
22
Ромо
22
Ромо
31
Рунарссон
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
9
Каба
11
11
9
Каба
33
Малинов
24
Де Сар
24
Де Сар
33
Малинов
20
Ванакен
72
Мбамба
72
Мбамба
20
Ванакен
34
Н'Соки
44
Мехеле
44
Мехеле
34
Н'Соки
22
Мата
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
22
Мата
70
Ланг
14
Соуа
14
Соуа
70
Ланг
17
Де Кетеларе
12
Дост
12
Дост
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Брюгге
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Оуд-Хеверли - Брюгге
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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