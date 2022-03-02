Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Беерсхот
Стандард - Беерсхот: обзор матча 02 марта 2022
Стандард
02.03.2022, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Беерсхот
34'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Беерсхот
90'
+6
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
90'
+5
Желтая карточка
Т. де Смет
90'
+1
Желтая карточка
И. Себауи
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
90'
86'
Замена
И. Кулибали
️️️️
T. Pietermaat
85'
Замена
Т. де Смет
️️️️
P. Bourdin
82'
Желтая карточка
P. Bourdin
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
С. Амалла
80'
Желтая карточка
Н. Раскин
78'
74'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
М. Лемос
61'
Желтая карточка
R. Sanusi
Красная карточка
Н. Дюсенн
52'
46'
Замена
Р. Вака
️️️️
М. Реда Халаймия
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
Н. Раскин
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Илияс Себауи
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
19
Abraham Okyere
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
4-4-2
30
Хенкине
27
Нкунку
20
Бокади
3
Дюсенн
5
Сиссако
8
Павлович
43
Раскин
21
Амалла
59
Цимирот
15
Тапсоба
10
Дрэгуш
1-1-5
20
Халаймия
10
Себауи
18
55
Радич
3
Лемос
5
Ван ден Берг
29
21
Амалла
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
21
Амалла
3
28
де Смет
28
де Смет
3
20
Халаймия
11
Вака
11
Вака
20
Халаймия
3
Лемос
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
3
Лемос
29
48
Кулибали
48
Кулибали
29
Остались в запасе
Стандард
Беерсхот
16
Арно Бодар
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
19
Abraham Okyere
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Остались в запасе
19
Abraham Okyere
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Стандард - Беерсхот
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Беерсхот
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+