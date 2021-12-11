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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Серкль Брюгге
Сент-Труйден - Серкль Брюгге: обзор матча 11 декабря 2021
Сент-Труйден
11.12.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
58'
К. Брюлс (П)
75'
Р. Матондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Серкль Брюгге
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
90'
+5
90'
+4
Вторая желтая
Р. Матондо
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Д. Лавале
90'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Д. Хасиока
81'
80'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Д. Хотич
80'
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Декостер
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Матондо
Пас отдал
Х. ван дер Брюгген
Замена
Р. Райц
️️️️
S. De Ridder
70'
64'
Замена
А. Мильян
️️️️
О. Деман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Брюлс
58'
47'
Желтая карточка
Р. Декостер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Оливье Деман
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Сент-Труйден
21
Рокко Райц
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Серкль Брюгге
42
Аске Самперс
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
4-5
37
Ляйстнер
39
Буату
4
Лавале
14
Хасиока
8
Конате
18
Хара
40
22
Брюлс
16
1-4-1-5
35
Велкоски
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
3
Уткус
39
Матондо
2
Деман
24
Сомерс
2
Даланд
8
Декостер
1
Дидийон
16
21
Райц
21
Райц
16
14
Хасиока
13
Кэкачей
13
Кэкачей
14
Хасиока
4
Лавале
5
Тейшейра
5
Тейшейра
4
Лавале
8
Декостер
2
Витиньо
2
Витиньо
8
Декостер
10
Хотич
34
Ванхутте
34
Ванхутте
10
Хотич
2
Деман
9
Мильян
9
Мильян
2
Деман
Остались в запасе
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
91
Даичи Хаяси
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
42
Аске Самперс
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
91
Даичи Хаяси
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Остались в запасе
42
Аске Самперс
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Сент-Труйден - Серкль Брюгге
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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