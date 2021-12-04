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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Гент
Оуд-Хеверли - Гент: обзор матча 04 декабря 2021
Оуд-Хеверли
04.12.2021, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Гент
10'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Гент
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Аль-Тамари
85'
Замена
P. Ngawa
️️️️
С. Шакла
85'
Замена
K. Rezaei
️️️️
S. Dewaest
85'
84'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
М. Самуас
81'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
81'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Т. Тиссудали
81'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
В. Оджиджа-Офое
70'
Желтая карточка
Б. Годо
Желтая карточка
С. Каба
64'
Желтая карточка
К. Малинов
45'
+4
37'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
34'
Желтая карточка
Ж. де Сар
31'
Замена
Б. Годо
️️️️
Ж. Окуму
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тиссудали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-2-4
31
Рунарссон
4
Шакла
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
11
Аль-Тамари
33
Малинов
30
Мерсье
9
Каба
33
Мертенс
8
Схрайверс
4-1-3-1-1
26
Болат
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
25
Нуриу
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
4
де Сар
9
Тиссудали
29
Депуатр
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
91
11
11
91
4
Шакла
5
5
4
Шакла
2
Окуму
31
Годо
31
Годо
2
Окуму
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
9
Тиссудали
14
Маледе
14
Маледе
9
Тиссудали
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Гент
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Оуд-Хеверли - Гент
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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