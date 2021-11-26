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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Оуд-Хеверли
Юнион СЖ - Оуд-Хеверли: обзор матча 26 ноября 2021
Юнион СЖ
26.11.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Оуд-Хеверли
51'
К. Митома
13'
К. Де Норре
40'
М. Мертенс
67'
К. Мерсье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Оуд-Хеверли
Замена
Г. Франсуа
️️️️
С. ван дер Хейден
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Де Сар
️️️️
К. Мерсье
89'
Замена
K. Rezaei
️️️️
С. Каба
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Т. Теума
89'
Желтая карточка
М. Соринола
79'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
76'
Замена
М. Соринола
️️️️
Й. Багер
73'
67'
ГОЛ! 1:3!
К. Мерсье
Пас отдал
С. Схрайверс
58'
Желтая карточка
К. Мерсье
53'
Желтая карточка
К. Малинов
ГОЛ! 1:2!
К. Митома
Пас отдал
Т. Теума
51'
Замена
К. Митома
️️️️
Д. Марк
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Мертенс
Пас отдал
С. Каба
Желтая карточка
Д. Ванзейр
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Норре
Пас отдал
С. Шакла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
3-3-4
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
10
Теума
13
Ванзейр
94
Нильсен
25
Марк
26
Ундав
4-2-4
31
Рунарссон
4
Шакла
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
11
Аль-Тамари
33
Малинов
9
Каба
30
Мерсье
8
Схрайверс
33
Мертенс
44
ван дер Хейден
19
Франсуа
19
Франсуа
44
ван дер Хейден
25
Марк
22
Митома
22
Митома
25
Марк
10
Теума
20
Авенатти
20
Авенатти
10
Теума
5
Багер
29
Соринола
29
Соринола
5
Багер
9
Каба
11
11
9
Каба
30
Мерсье
24
Де Сар
24
Де Сар
30
Мерсье
Остались в запасе
Юнион СЖ
Оуд-Хеверли
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Юнион СЖ - Оуд-Хеверли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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