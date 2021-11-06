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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Сент-Труйден
Мехелен - Сент-Труйден: обзор матча 06 ноября 2021
Мехелен
06.11.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Труйден
34'
L. Bijker (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Сент-Труйден
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
89'
Замена
C. Durkin
️️️️
Y. Suzuki
87'
Красная карточка
Р. Бауэр
85'
Желтая карточка
Р. Бауэр
82'
Желтая карточка
Д. Хасиока
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Н. Сторм
81'
Замена
I. De Camargo
️️️️
С. Уолш
81'
Желтая карточка
К. Мрабти
70'
68'
Желтая карточка
Y. Suzuki
66'
Желтая карточка
Т. Хара
63'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
А. Койта
Замена
O. Kaya
️️️️
У. Кюйперс
63'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
С. Гуэ
46'
Замена
I. Swers
️️️️
L. Bijker
46'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
L. Bijker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
1
Kenny Steppe
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
4-4-2
1
14
Уолш
8
16
30
5
Соуза
28
Мрабти
17
Скофс
10
Гуэ
99
Кюйперс
10
Сторм
4-5
14
Хасиока
4
Лавале
4
Бауэр
37
Ляйстнер
18
Хара
5
Тейшейра
16
22
Брюлс
11
Койта
16
2
2
16
10
Сторм
11
Хайреманс
11
Хайреманс
10
Сторм
99
Кюйперс
8
8
99
Кюйперс
10
Гуэ
9
Дрейф
9
Дрейф
10
Гуэ
14
Уолш
10
10
14
Уолш
11
Койта
13
Кэкачей
13
Кэкачей
11
Койта
40
8
8
40
Остались в запасе
Мехелен
Сент-Труйден
9
Марьян Швед
ПВ
34
Максим Венссенс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
39
Джонатан Буату
ЦЗ
1
Kenny Steppe
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
9
Марьян Швед
ПВ
34
Максим Венссенс
ЦФ
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
1
Kenny Steppe
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Мехелен - Сент-Труйден
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
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