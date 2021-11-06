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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Беерсхот
Кортрейк - Беерсхот: обзор матча 06 ноября 2021
Кортрейк
06.11.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Беерсхот
89'
Ф. Селемани
56'
Р. Хольцхаушер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Беерсхот
90'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Р. Хольцхаушер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Селемани
Пас отдал
П. Хабиб Гуйе
89'
72'
Замена
M. Suzuki
️️️️
И. Кулибали
Замена
Р. Алиуи
️️️️
М. Морено
68'
65'
Желтая карточка
P. Bourdin
62'
Замена
М. Нубисси
️️️️
Л. Шенклэнд
57'
Желтая карточка
Р. Вака
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хольцхаушер
Желтая карточка
П. Хабиб Гуйе
55'
48'
Желтая карточка
М. Реда Халаймия
46'
Замена
И. Кулибали
️️️️
Т. де Смет
23'
Желтая карточка
Т. де Смет
4'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
20
Жиль Деваэль
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
19
Матиас Фикселлес
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Беерсхот
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
1-3-5
6
18
Палаверса
37
Кадри
26
Вандендрище
21
Морено
31
Илич
77
Гуйе
7
Селемани
16
Радованович
1-1-2-5
28
де Смет
25
Кайседо
10
Хольцхаушер
11
Вака
6
Дом
31
7
Шенклэнд
20
Халаймия
29
21
Морено
7
Алиуи
7
Алиуи
21
Морено
28
де Смет
48
Кулибали
48
Кулибали
28
де Смет
Кулибали
7
7
Кулибали
10
Хольцхаушер
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Хольцхаушер
7
Шенклэнд
99
Нубисси
99
Нубисси
7
Шенклэнд
Остались в запасе
Кортрейк
Беерсхот
28
Joris Delle
ВР
19
Матиас Фикселлес
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
19
Матиас Фикселлес
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Кортрейк - Беерсхот
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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