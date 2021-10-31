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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Юнион СЖ
Гент - Юнион СЖ: обзор матча 31 октября 2021
Гент
31.10.2021, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Юнион СЖ
7'
Д. Ванзейр
45'
Т. Теума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Юнион СЖ
88'
Желтая карточка
К. Нильсен
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
В. Оджиджа-Офое
85'
Замена
И. М'Бойо
️️️️
Л. Депуатр
85'
83'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
К. Митома
75'
Замена
М. Соринола
️️️️
Д. Ундав
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Нуриу
75'
Замена
Р. Безус
️️️️
С. Кумс
62'
54'
Замена
Й. Багер
️️️️
С. ван дер Хейден
45'
+2
Желтая карточка
К. Митома
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Теума
Желтая карточка
С. Болат
44'
Желтая карточка
С. Кумс
43'
41'
Желтая карточка
Д. Ундав
Пенальти не реализован!
В. Оджиджа-Офое
37'
36'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Д. Ундав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
4-4-1-1
26
Болат
25
Нуриу
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
9
Тиссудали
29
Депуатр
3-2-1-4
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
2
Ньивкоп
10
Теума
22
Митома
25
Марк
94
Нильсен
13
Ванзейр
26
Ундав
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
90
Безус
90
Безус
24
Кумс
29
Депуатр
7
М'Бойо
7
М'Бойо
29
Депуатр
44
ван дер Хейден
5
Багер
5
Багер
44
ван дер Хейден
22
Митома
94
Лапуссен
94
Лапуссен
22
Митома
26
Ундав
29
Соринола
29
Соринола
26
Ундав
Остались в запасе
Гент
Юнион СЖ
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Гент - Юнион СЖ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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