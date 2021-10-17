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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Мехелен
Беерсхот - Мехелен: обзор матча 17 октября 2021
Беерсхот
17.10.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Мехелен
30'
К. Мрабти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Мехелен
90'
+2
Желтая карточка
С. Уолш
89'
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
87'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Н. Сторм
Замена
Р. Вака
️️️️
М. Реда Халаймия
76'
73'
Замена
I. Swers
️️️️
К. Мрабти
56'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
У. Кюйперс
Замена
М. Нубисси
️️️️
T. Pietermaat
46'
45'
+3
Желтая карточка
К. Мрабти
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Мрабти
Пас отдал
У. Кюйперс
Замена
Л. Крекович
️️️️
F. Frans
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Беерсхот
73
Patryk Waliś
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
1-5
10
Хольцхаушер
48
Кулибали
7
Шенклэнд
90
Сумаре
3
29
4-4-2
1
30
8
16
14
Уолш
5
Соуза
10
Гуэ
28
Мрабти
17
Скофс
99
Кюйперс
10
Сторм
20
Халаймия
11
Вака
11
Вака
20
Халаймия
4
9
Крекович
9
Крекович
4
29
99
Нубисси
99
Нубисси
29
28
Мрабти
2
2
28
Мрабти
10
Сторм
11
Хайреманс
11
Хайреманс
10
Сторм
99
Кюйперс
9
Дрейф
9
Дрейф
99
Кюйперс
Остались в запасе
Беерсхот
Мехелен
73
Patryk Waliś
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
73
Patryk Waliś
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
Остались в запасе
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Беерсхот - Мехелен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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