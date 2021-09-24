Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Оуд-Хеверли
Брюгге - Оуд-Хеверли: обзор матча 24 сентября 2021
Брюгге
24.09.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
77'
К. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Оуд-Хеверли
86'
Замена
Д. Уедраого
️️️️
М. Мертенс
82'
Желтая карточка
М. Мертенс
ГОЛ! 1:0!
К. Мата
Пас отдал
М. Ритс
77'
75'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Аль-Тамари
75'
Замена
С. Каба
️️️️
К. Мерсье
70'
Желтая карточка
К. Малинов
Замена
Б. Дост
️️️️
К. Соуа
59'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
59'
57'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Н. Кухаревич
Желтая карточка
Н. Ланг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
99
Тибо Персин
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-1-4-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
23
Соболь
3
Баланта
70
Ланг
20
Ванакен
22
Мата
23
Ритс
14
Соуа
17
Де Кетеларе
3-2-5
22
Ромо
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
33
Малинов
30
Мерсье
5
24
Де Сар
33
Мертенс
9
Кухаревич
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
14
Соуа
12
Дост
12
Дост
14
Соуа
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
33
Мертенс
15
Уедраого
15
Уедраого
33
Мертенс
30
Мерсье
9
Каба
9
Каба
30
Мерсье
9
Кухаревич
8
Схрайверс
8
Схрайверс
9
Кухаревич
Остались в запасе
Брюгге
Оуд-Хеверли
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
99
Тибо Персин
ПП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
31
Рунар Рунарссон
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
99
Тибо Персин
ПП
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Брюгге - Оуд-Хеверли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Оуд-Хеверли
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+