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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Сент-Труйден
Серкль Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 28 августа 2021
Серкль Брюгге
28.08.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Труйден
9'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Сент-Труйден
84'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
Замена
Д. Хотич
️️️️
В. Рубио
83'
Замена
К. Данке
️️️️
О. Деман
76'
71'
Желтая карточка
Д. Лавале
Замена
Р. Декостер
️️️️
Витиньо
68'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Ш. Ванхутте
67'
67'
Замена
K. Matsubara
️️️️
И. М'Бойо
52'
Красная карточка
Р. Райц
46'
Замена
Р. Райц
️️️️
К. Брюлс
Желтая карточка
Д. Велкоски
37'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаяси
Пас отдал
И. М'Бойо
2'
Желтая карточка
Д. Хаяси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
3
Эдгарас Уткус
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
2
Йеспер Даланд
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серкль Брюгге
22
Alexander Corryn
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Сент-Труйден
21
Рокко Райц
ЦП
1
Kenny Steppe
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-1-1-5
3
Уткус
13
Мянго
35
Велкоски
22
Лопеш
20
Рубио
34
Ванхутте
1
Дидийон
9
Мильян
2
Деман
2
Витиньо
3-5
14
Хасиока
4
Лавале
39
Буату
7
М'Бойо
13
Кэкачей
91
Хаяси
8
Конате
5
Тейшейра
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
20
Рубио
10
Хотич
10
Хотич
20
Рубио
2
Витиньо
8
Декостер
8
Декостер
2
Витиньо
2
Деман
9
Данке
9
Данке
2
Деман
22
Брюлс
21
Райц
21
Райц
22
Брюлс
7
М'Бойо
4
4
7
М'Бойо
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Сент-Труйден
22
Alexander Corryn
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
1
Kenny Steppe
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
22
Alexander Corryn
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
1
Kenny Steppe
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Серкль Брюгге - Сент-Труйден
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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