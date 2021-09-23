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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Гент
Андерлехт - Гент: обзор матча 23 сентября 2021
Андерлехт
23.09.2021, четверг, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Гент
59'
Л. Рафаэлов (П)
39'
А. Кастро-Монтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Гент
90'
+2
Замена
И. М'Бойо
️️️️
Р. Безус
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
К. Куаме
86'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Л. Рафаэлов
82'
Желтая карточка
Д. Каллен
72'
Замена
Б. Раман
️️️️
Я. Версхарен
71'
66'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Г. Чакветадзе
66'
Замена
М. Самуас
️️️️
А. Кастро-Монтес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Рафаэлов
59'
55'
Желтая карточка
Б. Годо
50'
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Овусу
Замена
Ф. Амузу
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
46'
46'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Кастро-Монтес
Пас отдал
Р. Безус
31'
Желтая карточка
Э. Овусу
Желтая карточка
М. Мурильо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
4
Харвуд-Беллис
29
Худт
62
Мурильо
8
Ольссон
11
Рафаэлов
16
Версхарен
24
Каллен
8
Куаме
10
Айт Эль-Хадж
3-3-3-1
26
Болат
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
42
Овусу
21
Опери
4
де Сар
30
Чакветадзе
90
Безус
29
Депуатр
16
Версхарен
14
Раман
14
Раман
16
Версхарен
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
10
Айт Эль-Хадж
9
Амузу
9
Амузу
10
Айт Эль-Хадж
8
Куаме
11
Зиркзее
11
Зиркзее
8
Куаме
42
Овусу
24
Кумс
24
Кумс
42
Овусу
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
30
Чакветадзе
9
Тиссудали
9
Тиссудали
30
Чакветадзе
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
90
Безус
7
М'Бойо
7
М'Бойо
90
Безус
Остались в запасе
Андерлехт
Гент
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Андерлехт - Гент
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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