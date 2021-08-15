Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Андерлехт
Серкль Брюгге - Андерлехт: обзор матча 15 августа 2021
Серкль Брюгге
15.08.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Андерлехт
1'
О. Деман
13'
Д. Зиркзее
29'
Д. Зиркзее
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Андерлехт
Желтая карточка
В. Рубио
90'
+3
86'
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
Д. Зиркзее
Замена
С. Ро-Яо
️️️️
A. Corryn
80'
Замена
К. Данке
️️️️
О. Деман
75'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Л. Лопеш
75'
75'
Замена
И. Телин
️️️️
Б. Раман
75'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Л. Рафаэлов
67'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Я. Версхарен
Замена
А. Мильян
️️️️
Д. Хотич
58'
29'
ГОЛ! 1:2!
Д. Зиркзее
Пас отдал
Я. Версхарен
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зиркзее
Пас отдал
С. Гомес
ГОЛ! 1:0!
О. Деман
Пас отдал
Д. Велкоски
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
22
Alexander Corryn
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
1
Томас Дидийон
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
20
Вальдо Рубио
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
4-2-5
22
35
Велкоски
3
Уткус
5
Попович
10
Хотич
22
Лопеш
2
Витиньо
42
Самперс
2
Деман
34
Ванхутте
1
Дидийон
4-4-2
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
29
Худт
3
Делкруа
17
Гомес
8
Ольссон
16
Версхарен
11
Рафаэлов
24
Каллен
11
Зиркзее
14
Раман
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
22
6
Ро-Яо
6
Ро-Яо
22
2
Деман
9
Данке
9
Данке
2
Деман
10
Хотич
9
Мильян
9
Мильян
10
Хотич
11
Зиркзее
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
11
Зиркзее
16
Версхарен
18
Ашимеру
18
Ашимеру
16
Версхарен
14
Раман
92
Телин
92
Телин
14
Раман
11
Рафаэлов
9
Амузу
9
Амузу
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Андерлехт
89
Себастьян Брюззезе
ВР
20
Вальдо Рубио
ЛВ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
20
Вальдо Рубио
ЛВ
8
Робб Декостер
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серкль Брюгге - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Серкль Брюгге
Андерлехт
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+