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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Стандард
Беерсхот - Стандард: обзор матча 15 августа 2021
Беерсхот
15.08.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Стандард
64'
Клаусс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Стандард
Желтая карточка
С. Радич
89'
82'
Желтая карточка
А. Бодар
Замена
M. Suzuki
️️️️
И. Кулибали
81'
Пенальти не реализован!
Р. Хольцхаушер
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Клаусс
Пас отдал
Д. Дрэгуш
57'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
А. Доннум
Желтая карточка
Т. де Смет
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Йорен Дом
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Беерсхот
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
19
Abraham Okyere
ЦП
7
Musashi Suzuki
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Стандард
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
1-1-5
28
де Смет
10
Хольцхаушер
18
31
4
55
Радич
48
Кулибали
1-5-1-3
16
Бодар
34
Гавори
59
Цимирот
22
Бастьен
15
Доннум
21
Амалла
43
Раскин
34
Лайфис
5
Сиссако
41
Сике
99
Клаусс
48
Кулибали
7
7
48
Кулибали
15
Доннум
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
15
Доннум
Остались в запасе
Беерсхот
Стандард
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
19
Abraham Okyere
ЦП
10
Blessing Eleke
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
19
Abraham Okyere
ЦП
10
Blessing Eleke
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Остались в запасе
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Беерсхот - Стандард
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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Беерсхот
Стандард
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
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2023.01.18 14:51
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
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