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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Андерлехт
Эйпен - Андерлехт: обзор матча 31 июля 2021
Эйпен
31.07.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
45+1'
J. Cools
39'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Андерлехт
89'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Я. Версхарен
Замена
К. Эмбало
️️️️
Ж. Нгой
89'
82'
Замена
И. Телин
️️️️
М. Ашимеру
82'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Б. Раман
71'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Ф. Амузу
61'
Желтая карточка
М. Мурильо
ГОЛ! 1:1!
J. Cools
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:1!
Б. Раман
Желтая карточка
Э. Агбаду
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
Эйпен
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
3-2-5
12
Агбаду
5
Амат
32
26
39
Кайембе
8
Питерс
7
Нгой
14
Превляк
11
Н'Дри
19
Эри
3-2-3-2
1
ван Кромбрадж
29
Худт
3
Делкруа
62
Мурильо
4
Харвуд-Беллис
17
Гомес
16
Версхарен
24
Каллен
18
Ашимеру
9
Амузу
14
Раман
7
Нгой
7
Эмбало
7
Эмбало
7
Нгой
9
Амузу
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
9
Амузу
14
Раман
8
Ольссон
8
Ольссон
14
Раман
18
Ашимеру
92
Телин
92
Телин
18
Ашимеру
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Версхарен
Остались в запасе
Эйпен
Андерлехт
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
27
Сибири Кейта
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Эйпен - Андерлехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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