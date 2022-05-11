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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Витесс
Фортуна - Витесс: обзор матча 11 мая 2022
Фортуна
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
1 : 2
Завершен
Витесс
44'
П. Глэдон (П)
45+1'
М. Манхоф
64'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Витесс
88'
Замена
Р. Япи
️️️️
Л. Опенда
84'
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Домджони
Замена
S. Baghdadi
️️️️
B. Rienstra
79'
76'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
А. Грбич
Замена
Т. Нослин
️️️️
Д. Ботака
69'
Замена
C. Benschop
️️️️
М. Анга
69'
64'
ГОЛ! 1:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Э. Даса
46'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
Т. Хайек
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Манхоф
Пас отдал
Р. Базур
44'
Желтая карточка
Д. Дехи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Глэдон
44'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
А. Самарис
29'
Желтая карточка
М. Анга
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
1
Яник ван Ош
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-2-2-1-3
4
Анга
22
Сиовас
38
27
Кокс
25
Тирпа
22
Самарис
5
Теки
7
Семеду
17
Ботака
19
Глэдон
1
ван Ош
4-4-2
15
Шуберт
2
Даса
5
Дехи
37
Хайек
42
Манхоф
8
Домджони
22
Беро
6
Тронстад
23
Базур
9
Грбич
17
Опенда
4
Анга
35
35
4
Анга
22
Самарис
17
17
22
Самарис
38
5
5
38
17
Ботака
14
Нослин
14
Нослин
17
Ботака
37
Хайек
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
37
Хайек
17
Опенда
27
Япи
27
Япи
17
Опенда
8
Домджони
8
Вруг
8
Вруг
8
Домджони
9
Грбич
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Грбич
Остались в запасе
Фортуна
Витесс
34
Майкл Веррипс
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
23
Дан Хейсман
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
23
Дан Хейсман
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Фортуна - Витесс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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