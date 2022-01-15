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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд - Витесс: обзор матча 15 января 2022
Фейеноорд
15.01.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 1
Завершен
Витесс
69'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Витесс
90'
+1
Желтая карточка
Э. Даса
89'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Р. Базур
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Г. Траунер
82'
79'
Замена
Д. Ороз
️️️️
А. Грбич
79'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Т. Бейтинк
Желтая карточка
А. Джаханбакш
76'
69'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
69'
Замена
П. Вруг
️️️️
С. Тронстад
Замена
С. Дессер
️️️️
Р. Нелсон
68'
Желтая карточка
Л. Гертрейда
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Леннард Хартджес
ОП
17
Антони Миламбо
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Витесс
33
Эрик Ферстаппен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
2
Гертрейда
14
Эушнес
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
17
Нелсон
30
Линссен
4-3-3
1
Хувен
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
23
Базур
6
Тронстад
8
Домджони
17
Опенда
29
Бейтинк
9
Грбич
18
Траунер
21
Торнстра
21
Торнстра
18
Траунер
17
Нелсон
9
Дессер
9
Дессер
17
Нелсон
9
Грбич
5
Ороз
5
Ороз
9
Грбич
23
Базур
37
Хайек
37
Хайек
23
Базур
6
Тронстад
8
Вруг
8
Вруг
6
Тронстад
29
Бейтинк
23
Хейсман
23
Хейсман
29
Бейтинк
Остались в запасе
Фейеноорд
Витесс
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Леннард Хартджес
ОП
17
Антони Миламбо
АП
Главный тренер
Арне Слот
33
Эрик Ферстаппен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Леннард Хартджес
ОП
17
Антони Миламбо
АП
Остались в запасе
33
Эрик Ферстаппен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Фейеноорд - Витесс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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