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ПСВ - Твенте

30.10.2021, Суббота, 17:30 мск Голландия. Эредивизие, 11 тур ПСВ - Твенте
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
21 тур
6 февраля, суббота 18:30 ПСВ 3:0 Твенте
9 тур
22 ноября, воскресенье 18:45 Твенте 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
20 тур
26 января, воскресенье 18:45 ПСВ 1:1 Твенте
1 тур
3 августа, суббота 21:45 Твенте 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
20 тур
27 января, суббота 21:45 Твенте 0:2 ПСВ
11 тур
5 ноября, воскресенье 18:45 ПСВ 4:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
29 тур
6 апреля, четверг 21:45 Твенте 2:2 ПСВ
12 тур
5 ноября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 ПСВ 4:2 Твенте
10 тур
24 октября, суббота 20:45 Твенте 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 21:45 Твенте 0:5 ПСВ
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 ПСВ 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 21:45 ПСВ 3:2 Твенте
6 тур
14 сентября, суббота 22:45 Твенте 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Твенте 3:1 ПСВ
16 тур
9 декабря, воскресенье 19:30 ПСВ 3:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 19:30 ПСВ 2:6 Твенте
11 тур
29 октября, суббота 22:45 Твенте 2:2 ПСВ
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
22 декабря, четверг 23:45 Твенте 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
29 тур
2 апреля, суббота 20:45 Твенте 2:0 ПСВ
12 тур
30 октября, суббота 22:45 ПСВ 0:1 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
28 тур
20 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Твенте
2 тур
9 августа, воскресенье 16:30 Твенте 1:1 ПСВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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