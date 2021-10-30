Введите ваш ник на сайте

Хераклес - Аякс

30.10.2021, Суббота, 19:45 мск Голландия. Эредивизие, 11 тур Хераклес - Аякс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
22 тур
13 февраля, суббота 20:45 Хераклес 0:2 Аякс
9 тур
22 ноября, воскресенье 14:15 Аякс 5:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
24 тур
23 февраля, воскресенье 18:45 Хераклес 1:0 Аякс
14 тур
23 ноября, суббота 21:45 Аякс 4:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 20:30 Хераклес 1:0 Аякс
1 тур
11 августа, суббота 19:30 Аякс 1:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 1:0 Хераклес
1 тур
12 августа, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 4:1 Хераклес
6 тур
18 сентября, воскресенье 17:45 Хераклес 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
20 тур
26 января, вторник 22:45 Аякс 0:0 Хераклес
9 тур
17 октября, суббота 20:45 Хераклес 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
30 тур
11 апреля, суббота 21:45 Хераклес 0:2 Аякс
5 тур
13 сентября, суббота 20:30 Аякс 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
33 тур
27 апреля, воскресенье 16:30 Хераклес 1:1 Аякс
14 тур
23 ноября, суббота 23:45 Аякс 3:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
7 апреля, воскресенье 18:30 Аякс 4:0 Хераклес
9 тур
20 октября, суббота 20:45 Хераклес 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 6:0 Хераклес
5 тур
10 сентября, суббота 22:45 Хераклес 2:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Хераклес
12 тур
30 октября, суббота 21:45 Хераклес 1:4 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 4:0 Хераклес
5 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Хераклес 0:3 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
...
  • Читайте нас: 