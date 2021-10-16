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Херенвен - Аякс

16.10.2021, Суббота, 19:45 мск Голландия. Эредивизие, 9 тур Херенвен - Аякс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
28 тур
4 апреля, воскресенье 17:45 Херенвен 1:2 Аякс
5 тур
18 октября, воскресенье 15:30 Аякс 5:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
26 тур
7 марта, суббота 22:45 Херенвен 1:3 Аякс
6 тур
14 сентября, суббота 19:30 Аякс 4:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
18 тур
20 января, воскресенье 18:45 Аякс 4:4 Херенвен
9 тур
20 октября, суббота 21:45 Херенвен 0:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
11 марта, воскресенье 16:30 Аякс 4:1 Херенвен
7 тур
1 октября, воскресенье 15:30 Херенвен 0:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
31 тур
16 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 5:1 Херенвен
14 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Херенвен 0:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
32 тур
20 апреля, среда 21:45 Херенвен 0:2 Аякс
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Аякс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Херенвен 1:4 Аякс
13 тур
22 ноября, суббота 22:45 Аякс 4:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 19:30 Аякс 3:0 Херенвен
4 тур
23 августа, пятница 22:00 Херенвен 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
19 апреля, пятница 22:00 Аякс 1:1 Херенвен
4 тур
2 сентября, воскресенье 18:30 Херенвен 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
11 апреля, среда 23:00 Херенвен 0:5 Аякс
2 тур
14 августа, воскресенье 16:30 Аякс 5:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Херенвен 1:2 Аякс
11 тур
27 октября, среда 21:00 Аякс 3:1 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
13 февраля, суббота 21:45 Херенвен 0:2 Аякс
14 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Аякс 5:1 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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