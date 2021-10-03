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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фейеноорд
Витесс - Фейеноорд: обзор матча 03 октября 2021
Витесс
03.10.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 1
Завершен
Фейеноорд
6'
Л. Опенда
46'
Л. Опенда
29'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Фейеноорд
Замена
Д. Ороз
️️️️
Р. Базур
90'
+14
Красная карточка
Т. Бейтинк
90'
+11
Вторая желтая
М. Беро
90'
+7
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Виттек
90'
+6
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Л. Опенда
90'
+5
Замена
П. Вруг
️️️️
Я. Гбоу
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
Желтая карточка
Я. Расмуссен
79'
74'
Желтая карточка
Г. Тил
69'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
69'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Ф. Эушнес
Желтая карточка
М. Беро
61'
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Я. Расмуссен
46'
Желтая карточка
Р. Базур
45'
29'
ГОЛ! 1:1!
Г. Тил
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
27'
Желтая карточка
Б. Линссен
25'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Сенеси
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Витесс
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
2-2-1-5
15
Шуберт
5
Дехи
2
Даса
23
Базур
22
Беро
34
Гбоу
32
Виттек
9
Дарфалу
17
Опенда
6
Тронстад
14
Расмуссен
4-1-1-3-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
32
Виттек
37
Хайек
37
Хайек
32
Виттек
34
Гбоу
8
Вруг
8
Вруг
34
Гбоу
17
Опенда
29
Бейтинк
29
Бейтинк
17
Опенда
23
Базур
5
Ороз
5
Ороз
23
Базур
5
Сенеси
2
Гертрейда
2
Гертрейда
5
Сенеси
14
Эушнес
21
Торнстра
21
Торнстра
14
Эушнес
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
Остались в запасе
Витесс
Фейеноорд
8
Тони Домджони
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
8
Тони Домджони
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Витесс - Фейеноорд
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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