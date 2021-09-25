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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фортуна
Витесс - Фортуна: обзор матча 25 сентября 2021
Витесс
25.09.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
49'
Н. Фредериксен
2'
М. Сентьенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Фортуна
89'
Замена
️️️️
И. Пинту
Замена
Д. Ороз
️️️️
Н. Фредериксен
88'
Желтая карточка
Р. Базур
76'
74'
Замена
T. Lake
️️️️
B. Sambou
74'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Т. Теки
69'
Желтая карточка
B. Sambou
61'
Замена
A. Musaba
️️️️
S. Baghdadi
ГОЛ! 1:1!
Н. Фредериксен
Пас отдал
Р. Базур
49'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Я. Гбоу
46'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Д. Хейсман
46'
36'
Желтая карточка
Л. Дуарте
34'
Желтая карточка
Р. Янссен
Желтая карточка
Д. Хейсман
30'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентьенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
Фортуна
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
2-2-1-5
15
Шуберт
5
Дехи
2
Даса
23
Базур
22
Беро
34
Гбоу
23
Хейсман
14
Расмуссен
6
Тронстад
32
Виттек
8
Фредериксен
3-2-5
12
Пинту
4
Янссен
38
6
Дуарте
20
Сентьенс
27
Кокс
1
ван Ош
97
5
4
Анга
23
Хейсман
17
Опенда
17
Опенда
23
Хейсман
34
Гбоу
9
Дарфалу
9
Дарфалу
34
Гбоу
8
Фредериксен
5
Ороз
5
Ороз
8
Фредериксен
5
19
19
5
97
26
26
97
5
Теки
14
Нослин
14
Нослин
5
Теки
Остались в запасе
Витесс
Фортуна
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Уссама Таннан
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Уссама Таннан
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Витесс - Фортуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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