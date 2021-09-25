Введите ваш ник на сайте

Аякс - Гронинген

25.09.2021, Суббота, 19:45 мск Голландия. Эредивизие, 7 тур Аякс - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
25 тур
7 марта, воскресенье 14:15 Аякс 3:1 Гронинген
4 тур
4 октября, воскресенье 13:15 Гронинген 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
20 тур
26 января, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 Аякс
8 тур
28 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
31 тур
20 апреля, суббота 19:30 Гронинген 0:1 Аякс
5 тур
15 сентября, суббота 21:45 Аякс 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
29 тур
1 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 1:2 Аякс
2 тур
20 августа, воскресенье 15:30 Аякс 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
25 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Аякс
15 тур
4 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Гронинген 1:2 Аякс
7 тур
26 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
16 января, пятница 22:00 Аякс 2:0 Гронинген
4 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
6 февраля, четверг 23:45 Аякс 2:1 Гронинген
5 тур
1 сентября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
16 тур
8 декабря, суббота 23:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:30 Аякс 2:0 Гронинген
8 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 2:0 Гронинген
1 тур
8 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Гронинген
1 тур
2 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
...
  • Читайте нас: 