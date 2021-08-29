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Аякс - Витесс

29.08.2021, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 3 тур Аякс - Витесс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
34 тур
16 мая, воскресенье 15:30 Витесс 1:3 Аякс
3 тур
26 сентября, суббота 22:00 Аякс 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
31 тур
23 апреля, четверг 00:00 Аякс Витесс
1 тур
3 августа, суббота 19:30 Витесс 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
32 тур
23 апреля, вторник 21:45 Аякс 4:2 Витесс
4 тур
2 сентября, воскресенье 15:30 Витесс 0:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 16:30 Витесс 3:2 Аякс
6 тур
24 сентября, воскресенье 15:30 Аякс 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
23 тур
19 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Аякс
5 тур
11 сентября, воскресенье 17:45 Аякс 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
19 тур
23 января, суббота 21:45 Аякс 1:0 Витесс
10 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Витесс 1:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
20 тур
1 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 1:0 Аякс
1 тур
10 августа, воскресенье 16:30 Аякс 4:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
6 апреля, воскресенье 16:30 Витесс 1:1 Аякс
12 тур
2 ноября, суббота 21:45 Аякс 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
27 января, воскресенье 15:30 Витесс 3:2 Аякс
11 тур
3 ноября, суббота 21:45 Аякс 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
34 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Витесс 1:3 Аякс
4 тур
26 августа, пятница 22:00 Аякс 4:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
12 декабря, воскресенье 14:30 Витесс 0:1 Аякс
2 тур
14 августа, суббота 20:45 Аякс 4:2 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
24 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Аякс 4:0 Витесс
15 тур
29 ноября, воскресенье 14:30 Витесс 1:5 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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