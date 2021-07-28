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Галатасарай - ПСВ

28.07.2021, Среда, 21:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Галатасарай - ПСВ
Первый матч: 1 - 5
Лига чемпионов (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 21 июля, среда 22:00 ПСВ 5:1 Галатасарай
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