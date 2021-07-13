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Валюр - Динамо

13.07.2021, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Валюр - Динамо
Первый матч: 2 - 3
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 7 июля, среда 20:00 Динамо 3:2 Валюр
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