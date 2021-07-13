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Линфилд - Жальгирис

13.07.2021, Вторник, 21:45 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Линфилд - Жальгирис
Первый матч: 1 - 3
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 6 июля, вторник 20:00 Жальгирис 3:1 Линфилд
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