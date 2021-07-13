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Шериф - Теута

13.07.2021, Вторник, 20:00 мск Тирасполь, стадион Шериф Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Шериф - Теута
Первый матч: 4 - 0
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 7 июля, среда 20:00 Теута 0:4 Шериф
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