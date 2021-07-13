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Борац - ЧФР Клуж

13.07.2021, Вторник, 21:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Борац - ЧФР Клуж
Первый матч: 1 - 3
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 6 июля, вторник 20:00 ЧФР Клуж 3:1 Борац
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