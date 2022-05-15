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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Норвич Сити
Вулверхэмптон - Норвич Сити: обзор матча 15 мая 2022
Вулверхэмптон
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
55'
Р. Айт Нури
37'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Норвич Сити
82'
Замена
Д. Роу
️️️️
К. Доуэлл
79'
Желтая карточка
М. Ааронс
Замена
Д. Поденсе
️️️️
П. Нету
75'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Х. Хванг
75'
70'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
М. Норманн
62'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Б. Гилмор
ГОЛ! 1:1!
Р. Айт Нури
55'
47'
Желтая карточка
Д. Яннулис
Замена
Шикинью
️️️️
К. Коди
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Ааронс
19'
Желтая карточка
М. Норманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Тони Спринжетт
ПВ
3-3-1-1-2
26
Радди
30
Боли
15
Коди
24
Тоти
21
Айт Нури
8
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
7
Нету
9
Хименес
7
Хванг
3-3-2-1-1
1
Ганн
3
Бирам
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
17
Норманн
13
Яннулис
33
Лис-Мелу
6
Гилмор
26
Доуэлл
20
Пукки
15
Коди
10
Шикинью
10
Шикинью
15
Коди
7
Нету
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Нету
7
Хванг
21
Силва
21
Силва
7
Хванг
17
Норманн
18
Серенсен
18
Серенсен
17
Норманн
6
Гилмор
10
Рупп
10
Рупп
6
Гилмор
26
Доуэлл
11
Роу
11
Роу
26
Доуэлл
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Норвич Сити
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вулверхэмптон - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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