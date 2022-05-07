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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Саутгемптон
Брентфорд - Саутгемптон: обзор матча 07 мая 2022
Брентфорд
07.05.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
13'
П. Янссон
14'
Й. Висса
79'
К. Айер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Саутгемптон
83'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Армстронг
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Б. Мбемо
81'
ГОЛ! 3:0!
К. Айер
Пас отдал
К. Нергор
79'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Й. Висса
68'
64'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
И. Диалло
17'
Желтая карточка
И. Диалло
ГОЛ! 2:0!
Й. Висса
Пас отдал
К. Эриксен
14'
ГОЛ! 1:0!
П. Янссон
Пас отдал
А. Тони
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
22
Серенсен
20
Айер
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
24
Эриксен
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-1-2
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
22
Салису
15
Перро
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Армстронг
27
Броя
9
Висса
10
Да Силва
10
Да Силва
9
Висса
19
Мбемо
26
Баптист
26
Баптист
19
Мбемо
17
Армстронг
21
Ромеу
21
Ромеу
17
Армстронг
27
Диалло
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
27
Диалло
Остались в запасе
Брентфорд
Саутгемптон
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
24
Тарик Фосу
ЛВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
24
Тарик Фосу
ЛВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Брентфорд - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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