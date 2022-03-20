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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Брентфорд
Лестер - Брентфорд: обзор матча 20 марта 2022
Лестер
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
20'
Т. Кастань
33'
Д. Мэддисон
85'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Брентфорд
90'
Желтая карточка
К. Нергор
Замена
П. Дака
️️️️
К. Ихеначо
86'
85'
ГОЛ! 2:1!
Й. Висса
Пас отдал
Б. Мбемо
83'
Желтая карточка
Э. Пайннок
Замена
Б. Сумаре
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
79'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
76'
74'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Р. Генри
66'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
Замена
Д. Эванс
️️️️
Т. Кастань
64'
56'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
33'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кастань
Пас отдал
Х. Барнс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
25
Занка
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
12
Амарти
2
Сеюнджу
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
6
Менди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
4-1-2-2-1
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
17
Тони
21
Кастань
35
Эванс
35
Эванс
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
17
Ихеначо
27
Дака
27
Дака
17
Ихеначо
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
27
Янельт
26
Баптист
26
Баптист
27
Янельт
3
Генри
24
Фосу
24
Фосу
3
Генри
Остались в запасе
Лестер
Брентфорд
17
Элдин Якупович
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Альваро Фернандес
ВР
25
Занка
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
25
Занка
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Лестер - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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