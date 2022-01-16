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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брентфорд
Ливерпуль - Брентфорд: обзор матча 16 января 2022
Ливерпуль
16.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Брентфорд
44'
Фабиньо
69'
А. Окслэд-Чемберлен
77'
Т. Минамино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Брентфорд
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Фирмино
78'
ГОЛ! 3:0!
Т. Минамино
Пас отдал
Р. Фирмино
77'
75'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Э. Робертсон
69'
68'
Замена
Й. Висса
️️️️
Ш. Баптист
49'
Замена
С. Каньос
️️️️
Р. Генри
ГОЛ! 1:0!
Фабиньо
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
44'
19'
Желтая карточка
К. Айер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Джонс
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
9
Фирмино
3-3-2-1-1
25
Фернандес
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
23
Нергор
26
Баптист
19
Мбемо
17
Тони
9
Фирмино
20
Милнер
20
Милнер
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
18
Минамино
18
Минамино
21
Окслэд-Чемберлен
19
Мбемо
8
Йенсен
8
Йенсен
19
Мбемо
26
Баптист
9
Висса
9
Висса
26
Баптист
3
Генри
7
Каньос
7
Каньос
3
Генри
Остались в запасе
Ливерпуль
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ливерпуль - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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