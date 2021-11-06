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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 06 ноября 2021
Челси
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
33'
К. Хаверц
80'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бернли
90'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
88'
Замена
Э. Питерс
️️️️
М. Корне
Замена
М. Маунт
️️️️
Н. Канте
85'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хадсон-Одои
85'
84'
Желтая карточка
Д. Тарковски
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Родригес
Желтая карточка
Р. Джеймс
76'
76'
Желтая карточка
М. Корне
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Баркли
73'
70'
Замена
М. Выдра
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
68'
Желтая карточка
Э. Вествуд
61'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Р. Джеймс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Менди
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
33
Чилвел
91
Канте
24
Джеймс
21
Жоржиньо
6
Баркли
7
Хадсон-Одои
29
Хаверц
4-1-2-2-1
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
70
Корне
11
Макнил
9
Вуд
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
91
Канте
7
Маунт
7
Маунт
91
Канте
70
Корне
33
Питерс
33
Питерс
70
Корне
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
7
Гудмундссон
11
Выдра
11
Выдра
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Челси
Бернли
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Бернли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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