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Материалы

Челси - Бернли

06.11.2021, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 11 тур Челси - Бернли
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
31 января, воскресенье 15:00 Челси 2:0 Бернли
7 тур
31 октября, суббота 18:00 Бернли 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
11 января, суббота 18:00 Челси 3:0 Бернли
10 тур
26 октября, суббота 19:30 Бернли 2:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
35 тур
22 апреля, понедельник 22:00 Челси 2:2 Бернли
10 тур
28 октября, воскресенье 16:30 Бернли 0:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
19 апреля, четверг 21:45 Бернли 1:2 Челси
1 тур
12 августа, суббота 17:00 Челси 2:3 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
12 февраля, воскресенье 16:30 Бернли 1:1 Челси
3 тур
27 августа, суббота 17:00 Челси 3:0 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 18:00 Челси 1:1 Бернли
1 тур
18 августа, понедельник 23:00 Бернли 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
24 тур
30 января, суббота 20:30 Бернли 1:2 Челси
4 тур
29 августа, суббота 15:45 Челси 3:0 Бернли
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 00:00 Челси 1:1
(4:5)п		 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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