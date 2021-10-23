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Саутгемптон - Бернли

23.10.2021, Суббота, 17:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Премьер-лига, 9 тур Саутгемптон - Бернли
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
4 апреля, воскресенье 14:00 Саутгемптон 3:2 Бернли
3 тур
26 сентября, суббота 22:00 Бернли 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
15 февраля, суббота 15:30 Саутгемптон 1:2 Бернли
1 тур
10 августа, суббота 17:00 Бернли 3:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Бернли 1:1 Саутгемптон
1 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Саутгемптон 0:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
24 февраля, суббота 18:00 Бернли 1:1 Саутгемптон
11 тур
4 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 0:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
14 января, суббота 18:00 Бернли 1:0 Саутгемптон
8 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Саутгемптон 3:1 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Бернли
16 тур
13 декабря, суббота 18:00 Бернли 1:0 Саутгемптон
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 19:00 Саутгемптон 4:3 Бернли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
30 тур
11 февраля, суббота 19:00 Саутгемптон 2:0 Бернли
8 тур
24 сентября, суббота 18:00 Бернли 1:1 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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