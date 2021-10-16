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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Брайтон
Норвич Сити - Брайтон: обзор матча 16 октября 2021
Норвич Сити
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Брайтон
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Даффи
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
90'
84'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Я. Модер
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Норманн
83'
Замена
М. Рашица
️️️️
Д. Сарджент
76'
Желтая карточка
Т. Пукки
75'
66'
Замена
С. Мач
️️️️
М. Кукурелья
59'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Й. Велтман
Желтая карточка
Д. Яннулис
50'
41'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Желтая карточка
О. Кабак
30'
24'
Желтая карточка
А. Лаллана
15'
Желтая карточка
Й. Велтман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-3-2-2
23
Крул
5
Кабак
4
Хэнли
23
Гибсон
13
Яннулис
17
Норманн
3
Ааронс
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
20
Пукки
9
Сарджент
3-2-2-2-1
97
Санчес
33
Берн
34
Велтман
25
Даффи
5
Данк
17
Кукурелья
13
Гросс
7
Модер
10
Лаллана
19
Троссард
11
Мопе
17
Норманн
10
Рупп
10
Рупп
17
Норманн
9
Сарджент
7
Рашица
7
Рашица
9
Сарджент
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
17
Кукурелья
7
Мач
7
Мач
17
Кукурелья
34
Велтман
48
Лэмпти
48
Лэмпти
34
Велтман
7
Модер
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
7
Модер
Остались в запасе
Норвич Сити
Брайтон
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
23
Джейсон Стил
ВР
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
12
Энок Мвепу
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Норвич Сити - Брайтон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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