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Материалы

Ньюкасл - Тоттенхэм

17.10.2021, Воскресенье, 18:30 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Премьер-лига, 8 тур Ньюкасл - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
4 апреля, воскресенье 16:05 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
3 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
36 тур
15 июля, среда 20:00 Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
3 тур
25 августа, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
2 февраля, суббота 15:30 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
1 тур
11 августа, суббота 14:30 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
9 мая, среда 22:00 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
1 тур
13 августа, воскресенье 15:30 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/4 финала
17 декабря, среда 22:45 Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
12 февраля, среда 23:45 Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм
11 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 16:45 Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл
1 тур
18 августа, суббота 20:30 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 21:30 Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл
8 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм
20 тур
28 декабря, вторник 18:00 Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
19 апреля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл
18 тур
21 декабря, воскресенье 18:00 Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 22:45 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:4 Ньюкасл
10 тур
22 октября, понедельник 23:00 Ньюкасл 3:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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