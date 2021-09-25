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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ливерпуль
Брентфорд - Ливерпуль: обзор матча 25 сентября 2021
Брентфорд
25.09.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Ливерпуль
27'
Э. Пайннок
63'
В. Янельт
82'
Й. Висса
31'
Д. Жота
54'
М. Салах
67'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ливерпуль
ГОЛ! 3:3!
Й. Висса
82'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Нергор
78'
70'
Желтая карточка
Э. Робертсон
68'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
К. Джонс
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Ф. Ониика
68'
67'
ГОЛ! 2:3!
К. Джонс
Пас отдал
Э. Робертсон
ГОЛ! 2:2!
В. Янельт
63'
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
Пас отдал
Фабиньо
Желтая карточка
Ф. Ониика
44'
Замена
Занка
️️️️
Э. Пайннок
42'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
Д. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Пайннок
Пас отдал
А. Тони
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
19
Брайан Мбемо
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
19
Мбемо
16
Ониика
23
Нергор
7
Каньос
17
Тони
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Джонс
10
Салах
20
Жота
10
Мане
2
Пайннок
25
Занка
25
Занка
2
Пайннок
16
Ониика
26
Баптист
26
Баптист
16
Ониика
23
Нергор
9
Висса
9
Висса
23
Нергор
21
Джонс
9
Фирмино
9
Фирмино
21
Джонс
Остались в запасе
Брентфорд
Ливерпуль
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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