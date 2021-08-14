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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ливерпуль
Норвич Сити - Ливерпуль: обзор матча 14 августа 2021
Норвич Сити
14.08.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
26'
Д. Жота
65'
Р. Фирмино
74'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ливерпуль
83'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Н. Кейта
Замена
Д. Сарджент
️️️️
М. Рашица
77'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
77'
74'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
61'
Замена
Фабиньо
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
61'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
Желтая карточка
Т. Кантвелл
53'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
М. Салах
25'
Желтая карточка
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Бали Мамба
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
23
Крул
13
Яннулис
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
33
Лис-Мелу
6
Гилмор
10
Рупп
10
Кантвелл
7
Рашица
20
Пукки
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
33
Цимикас
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
8
Кейта
10
Салах
20
Жота
10
Мане
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
7
Рашица
9
Сарджент
9
Сарджент
7
Рашица
8
Кейта
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
6
Фабиньо
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
Остались в запасе
Норвич Сити
Ливерпуль
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
19
Бали Мамба
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
19
Бали Мамба
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Норвич Сити - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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