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Мариуполь - Шахтер

18.09.2021, Суббота, 17:00 мск Украина. Премьер-лига, 8 тур Мариуполь - Шахтер
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
10 апреля, суббота 14:00 Мариуполь 0:3 Шахтер
8 тур
30 октября, пятница 20:00 Шахтер 4:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
1 декабря, воскресенье 15:00 Мариуполь 1:1 Шахтер
5 тур
25 августа, воскресенье 19:30 Шахтер 5:1 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2018/2019)
31 тур
26 мая, воскресенье 19:30 Шахтер 4:0 Мариуполь
31 тур
26 мая, воскресенье 19:30 Шахтер 4:0 Мариуполь
26 тур
28 апреля, воскресенье 14:00 Мариуполь 0:1 Шахтер
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
7 декабря, пятница 18:00 Мариуполь 0:3 Шахтер
7 тур
1 сентября, суббота 19:30 Шахтер 2:0 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
29 тур
27 апреля, пятница 17:00 Мариуполь 0:1 Шахтер
24 тур
18 марта, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 15:00 Мариуполь 1:3 Шахтер
4 тур
5 августа, суббота 19:30 Шахтер 3:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:6 Шахтер
5 тур
29 августа, пятница 18:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 20:30 Шахтер 3:1 Мариуполь
13 тур
19 октября, суббота 17:00 Мариуполь 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
25 сентября, среда 21:30 Мариуполь 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 17:00 Мариуполь 1:1 Шахтер
12 тур
19 октября, пятница 20:00 Шахтер 2:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
10 марта, суббота 16:30 Мариуполь 1:2 Шахтер
7 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
1 апреля, пятница 18:00 Мариуполь 1:3 Шахтер
8 тур
29 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
17 тур
12 декабря, суббота 15:00 Шахтер 2:1 Мариуполь
2 тур
25 июля, суббота 21:00 Мариуполь 0:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
2 марта, понедельник 20:00 Мариуполь 1:2 Шахтер
3 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Кубок Украины (2008/2009)
1/16 финала
12 сентября, пятница 00:00 Мариуполь 0:3 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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