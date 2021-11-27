Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Волгарь
Торпедо - Волгарь: обзор матча 27 ноября 2021
Торпедо
27.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
65'
А. Шумских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Волгарь
Желтая карточка
А. Самсонов
90'
+4
Замена
Е. Прошкин
️️️️
А. Рязанцев
88'
88'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Симонян
Замена
А. Каплиенко
️️️️
М. Султонов
83'
81'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Лесников
78'
Замена
А. Павлишин
️️️️
И. Ращеня
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Кравчук
72'
ГОЛ! 1:0!
А. Шумских
65'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Енин
46'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Калмыков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
10
Артем Симонян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
77
Артур Карпов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Ботнарь
44
Самсонов
22
Кожемякин
5
Шумских
11
Темников
35
Енин
20
Померко
7
Рязанцев
21
Кравчук
28
Султонов
90
Калмыков
3-3-1-3
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
3
Ведерников
6
Печенкин
8
Капленко
4
Ращеня
10
Симонян
10
Юсупов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
21
Кравчук
20
Полубояринов
20
Полубояринов
21
Кравчук
7
Рязанцев
28
Прошкин
28
Прошкин
7
Рязанцев
28
Султонов
18
Каплиенко
18
Каплиенко
28
Султонов
90
Калмыков
9
Адаев
9
Адаев
90
Калмыков
35
Енин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
35
Енин
17
Лесников
24
Погосов
24
Погосов
17
Лесников
4
Ращеня
7
Павлишин
7
Павлишин
4
Ращеня
10
Симонян
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Симонян
Остались в запасе
Торпедо
Волгарь
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
27
Даниил Горовых
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
27
Даниил Горовых
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Торпедо - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
Новости команд
Все
Торпедо
Волгарь
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+